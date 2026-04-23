23 апреля 2026 в 14:42

Глава российского региона отправил правительство в отставку

Глава Пензенской области Мельниченко отправил правительство региона в отставку

Олег Мельниченко, губернатор Пензенской области Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил региональное правительство в отставку, о чем сообщил в своем канале на платформе МАКС. Он объяснил свое решение необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач.

По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ. <...> Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению, — написал он.

Мельниченко уточнил, что экс-министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, но уже в статусе временно исполняющих обязанности. Он также распорядился провести аудит эффективности каждого ведомства. По его словам, те сотрудники, кто докажет свой профессионализм, смогут рассчитывать на место в обновленном кабмине.

Ранее вице-мэр Южно-Сахалинска Денис Ю ушел в отставку из-за вопросов к его работе со стороны правоохранительных органов. Чиновник принял такое решение самостоятельно после возникновения претензий. В мэрии добавили, что администрация Южно-Сахалинска взаимодействует со следствием и нацелена на объективное установление всех обстоятельств.

