Глава российского региона отправил правительство в отставку

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил региональное правительство в отставку, о чем сообщил в своем канале на платформе МАКС. Он объяснил свое решение необходимостью повышения исполнительской дисциплины и качества выполнения поставленных задач.

По итогам сегодняшнего внеочередного заседания правительства Пензенской области принял решение об отставке регионального кабинета министров. Подписал соответствующий указ. <...> Региону нужны эффективные управленческие решения, высокая ответственность и современный подход к работе по каждому направлению, — написал он.

Мельниченко уточнил, что экс-министры продолжат исполнять свои обязанности до формирования нового состава правительства, но уже в статусе временно исполняющих обязанности. Он также распорядился провести аудит эффективности каждого ведомства. По его словам, те сотрудники, кто докажет свой профессионализм, смогут рассчитывать на место в обновленном кабмине.

