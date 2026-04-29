29 апреля 2026 в 17:06

Вместо скучного пюре — запеченный картофель в мятном масле. Минимум движений, максимум вкуса

Сам удивился, что из обычной картошки можно сделать такое. Она запекается в мундире, а потом «разламывается» и впитывает в себя чесночное масло с мятой, превращаясь в нежнейшее, ароматное блюдо.

Что понадобится

картофель (молодой) — 800 г, чеснок — 4 зубчика, масло растительное — 4 ст. л., мята свежая — 1 пучок, соль — 1 ч. л., перец черный молотый — по вкусу

Как готовлю

Тщательно мою молодой картофель щеткой, не очищая, и накалываю каждый клубень вилкой. Выкладываю на противень и запекаю в разогретой до 170 °С духовке ровно 1 час.

Пока картофель печется, готовлю ароматное масло: отделяю листья мяты от стеблей, стебли мелко рублю и отправляю в блендер вместе с очищенными дольками чеснока. Вливаю растительное масло и взбиваю до однородной зеленой массы. Листья мяты мелко шинкую отдельно.

Горячий картофель разрезаю на четвертинки, слегка «разламываю» их ножом для лучшего впитывания соуса, заливаю приготовленным чесночно-мятным маслом, солю, перчу и аккуратно перемешиваю.

Даю блюду настояться 5 минут, затем посыпаю свежими листьями мяты и подаю горячим или теплым.

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Забудьте о розах и флоксах: этот многолетник цветет все лето и зимует при −40°C без укрытия

