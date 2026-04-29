29 апреля 2026 в 18:42

Стала известна дата прощания с легендарным кукольником Ляпидевским

Прощание с артистом Театра Образцова Робертом Ляпидевским пройдет 2 мая

Церемония прощания с народным артистом РФ Робертом Ляпидевским, прослужившим в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет, состоится 2 мая, сообщили ТАСС в семье мастера. Панихида предварительно пройдет в столичном храме «Большое Вознесение».

Прощание пройдет 2 мая, в субботу. Скорее всего, это будет храм «Большое Вознесение» на Большой Никитской. Время станет известно позже, — сказал собеседник агентства.

Родственники уточнили, что тело артиста будет кремировано. Сами похороны на Новодевичьем кладбище запланированы на май-июнь 2026 года.

Ляпидевский ушел из жизни 28 апреля на 90-м году жизни. Причиной смерти, по словам близких, стала продолжительная болезнь, развившаяся на фоне осложнений после перенесенного коронавируса. Народный артист известен не только работой в театре кукол, но и как актер озвучивания — его голосом говорили герои многих мультфильмов и кукольных лент.

Ранее в Самарской области на 74-м году жизни умер поэт Евгений Семичев. Деятель культуры был членом Союза писателей России. Пушкинский дом РАН включил Семичева в перечень классиков XX века.

Стала известна дата прощания с легендарным кукольником Ляпидевским
