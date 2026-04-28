28 апреля 2026 в 17:19

Названа причина смерти народного артиста России Ляпидевского

В семье Ляпидевского сообщили о смерти артиста из-за осложнений после COVID-19

Причиной смерти народного артиста России Роберта Ляпидевского стали осложнения после перенесенного COVID-19, сообщили РИА Новости в его семье. По словам собеседника агентства, болезнь дала осложнения на все органы. Артист скончался во вторник, 28 апреля, у себя дома.

За 89 лет организм собирает множество болячек. Все эти болячки потом обостряются. Все началось с COVID-19, он дал осложнения на органы. После COVID-19 он проработал два года в театре, вышел на пенсию и сегодня дома покинул нас, — рассказали агентству.

Ранее сообщалось, что Ляпидевский ушел из жизни в возрасте 89 лет. Он родился в семье легендарного летчика и Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. Покойный также снимался в кино и был ведущим детских телепередач, в том числе программы «Спокойной ночи, малыши».

До этого появилась информация, что похорон Ляпидевского пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве. Траурная церемония, вероятнее всего, состоится в четверг, 30 апреля.

