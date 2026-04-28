Стала известна возможная дата похорон Ляпидевского

Похороны народного артиста РФ Роберта Ляпидевского, прослужившего в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет, пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили ТАСС в его семье. По словам собеседника агентства, траурная церемония, вероятнее всего, состоится в четверг, 30 апреля.

О смерти Ляпидевского ранее сообщили в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. В семье легендарного кукловода уточнили, что он скончался после продолжительной болезни.

Ляпидевский родился в семье легендарного летчика и Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. Сам артист известен не только работой в театре кукол, но и как актер озвучивания — его голосом говорили герои многих мультфильмов и кукольных лент. Он также снимался в кино и был ведущим детских телепередач, в том числе программы «Спокойной ночи, малыши».