28 апреля 2026 в 17:37

Стала известна возможная дата похорон Ляпидевского

Народного артиста Ляпидевского похоронят на Новодевичьем кладбище 30 апреля

Роберт Ляпидевский Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Похороны народного артиста РФ Роберта Ляпидевского, прослужившего в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова более 65 лет, пройдут на Новодевичьем кладбище в Москве, сообщили ТАСС в его семье. По словам собеседника агентства, траурная церемония, вероятнее всего, состоится в четверг, 30 апреля.

Похороны — на Новодевичьем кладбище. Рассчитываем, что они пройдут 30 апреля, — сказали журналистам в семье Ляпидевского.

О смерти Ляпидевского ранее сообщили в Центральном театре кукол имени С. В. Образцова. Он ушел из жизни в возрасте 89 лет. В семье легендарного кукловода уточнили, что он скончался после продолжительной болезни.

Ляпидевский родился в семье легендарного летчика и Героя Советского Союза Анатолия Ляпидевского, который участвовал в экспедиции по спасению челюскинцев. Сам артист известен не только работой в театре кукол, но и как актер озвучивания — его голосом говорили герои многих мультфильмов и кукольных лент. Он также снимался в кино и был ведущим детских телепередач, в том числе программы «Спокойной ночи, малыши».

