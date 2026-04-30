Лжесотрудник СБУ выманил у народной артистки Украины более 10 млн рублей

Мужчина, представлявшийся оперативником Службы безопасности Украины, сумел завладеть сбережениями народной артистки страны на сумму свыше $130 тыс. (9,7 млн рублей), сообщает офис генерального прокурора Украины. Суд поместил его в СИЗО, определив возможность выхода под залог примерно в $75 тыс (5,6 млн рублей).

По материалам следствия, 75-летней жительнице Киева позвонил неизвестный и сообщил, что против нее выдвинуты обвинения в государственной измене, а накопления должны пройти проверку. Для правдоподобности аферисты направляли пенсионерке фальшивые повестки и имитировали следственные действия через видеосвязь. Поверив, женщина сразу же рассталась со $128 тыс. (9,5 млн рублей), а после перевела дополнительные средства в гривнах, эквивалентные еще $9 тыс. (673 тыс рублей).

Правоохранители выяснили, что финансы получил 36-летний житель Сумской области. Через обменные пункты он конвертировал добычу в криптовалюту и отправил заказчикам, оставив себе в качестве вознаграждения $900 (67 тыс. рублей).

Ранее в Подмосковье сотрудники полиции задержали троих курьеров телефонных мошенников. Уточняется, что аферисты с помощью задержанных похитили у пенсионерки 70 млн рублей.