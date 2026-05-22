Появились кадры поимки агента СБУ, спланировавшего теракт в Новороссийске

Опубликованы кадры задержания агента Киева, который планировал подрыв одного из объектов энергетики в Краснодарском крае. Как заявили в Центре общественных связей ФСБ России, 23-летнего молодого человека поймали в Новороссийске, когда он шел к тайнику.

Установлено, что житель Северского района Краснодарского края был завербован в мессенджере <...> сотрудником СБУ для осуществления подрыва одного из объектов энергетической инфраструктуры на территории Краснодарского края с использованием СВУ, — отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что силовики изъяли из схрона самодельную взрывчатку фугасного действия, а также телефон, в котором была переписка россиянина с куратором. Возбуждено уголовное дело, обвиняемый признал вину и сотрудничает со следствием.

До этого сотрудники ФСБ задержали завербованных Киевом выходцев из ближнего зарубежья, взорвавших БПЛА в воинской части. Операция проходила на территории Воронежской области. Возбуждены уголовные дела по статьям об оказании помощи противнику, диверсии и незаконному обороту взрывчатки.