В Самарской области умер поэт, включенный в список классиков XX века

Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
28 апреля 2026 в 11:59

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Поэт Евгений Семичев умер в Самарской области на 74-м году жизни, сообщила администрация Новокуйбышевска в своем Telegram-канале. Деятель культуры был членом Союза писателей России.

Сегодня на 74-м году ушел из жизни Семичев Евгений Николаевич — советский и российский поэт, переводчик, секретарь правления Союза писателей России, — говорится в сообщении.

Семичев родился в ноябре 1952 года в Новокуйбышевске. Он работал преподавателем, одно время возглавлял Дворец культуры города. Поэт впервые опубликовал свои стихи в 1969 году, в Союз писателей он вступил в 1995-м. Пушкинский дом РАН включил Семичева в перечень классиков XX века.

Ранее писатель, заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет. губернатор Тверской области Виталий Королев выразил соболезнования в связи с его смертью.

До этого чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов умер после продолжительной болезни. Председатель Союза писателей региона Аламахад Ельсаев заявил, что смерть деятеля культуры стала большой потерей для литературы Чечни.

Культура
Россия
писатели
смерти
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Кремле сделали заявления по поводу покушения на Трампа
Невролог поделилась неожиданным способом уснуть при бессоннице
В Кремле ответили на вопрос о телефонном разговоре Путина и Трампа
«Без энтузиазма»: стала известна реакция зрителей на спектакль с Бузовой
В Москве пройдет XV Русская Музыкальная Премия
Появились кадры пожара в строящейся элитной многоэтажке в Москве
МВД предупредило о новой схеме кражи данных банковских карт
Кирпич, газобетон или каркас: что выбрать для строительства дома
В Кремле раскрыли судьбу парада на 9 Мая в этом году
В Госдуме придумали, как снизить стресс у школьников перед ЕГЭ
Терапевт предупредил о смертельной опасности шашлыков
Орешкин раскрыл, когда мир достигнет пика численности населения
Пьяный житель Кубани по ошибке зашел в чужую квартиру и украл дорогие часы
В Херсонской области заявили о масштабной атаке ВСУ
Появились новые данные о погибших в пожаре на севере Москвы
Профайлер разобрал телемост Соловьева и Бони и сделал вывод
В Минобороны заявили об освобождении двух населенных пунктов
Стало известно, какой страх побуждает женщин ставить карьеру на первый план
В США назвали иранское оружие, которое стало кошмаром для американцев
В Минобороны Белоруссии сделали заявление о военном сотрудничестве в ШОС
Дальше
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы
Москва

Бастрыкин потребовал доклад о происшествии с ребенком в отеле Москвы

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см
Общество

Бросьте семена в грунт в апреле — в июне сад в малиновых, розовых и белых шарах. Садовый гигант с шапками до 15 см

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.