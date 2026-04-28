В Самарской области умер поэт, включенный в список классиков XX века Поэт Евгений Семичев умер в Самарской области на 74-м году жизни

Поэт Евгений Семичев умер в Самарской области на 74-м году жизни, сообщила администрация Новокуйбышевска в своем Telegram-канале. Деятель культуры был членом Союза писателей России.

Сегодня на 74-м году ушел из жизни Семичев Евгений Николаевич — советский и российский поэт, переводчик, секретарь правления Союза писателей России, — говорится в сообщении.

Семичев родился в ноябре 1952 года в Новокуйбышевске. Он работал преподавателем, одно время возглавлял Дворец культуры города. Поэт впервые опубликовал свои стихи в 1969 году, в Союз писателей он вступил в 1995-м. Пушкинский дом РАН включил Семичева в перечень классиков XX века.

