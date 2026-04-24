Умер чеченский писатель и драматург Муса Ахмадов

Чеченский писатель, поэт и драматург Муса Ахмадов умер после продолжительной болезни, сообщил ТАСС председатель Союза писателей Чечни Аламахад Ельсаев. По его словам, смерть писателя стала большой потерей для литературы и культуры региона.

Да, это правда. Мы с глубокой скорбью сообщаем о кончине известного чеченского писателя, поэта и драматурга Мусы Ахмадова. Его жизненный путь был посвящен служению родному языку, народу и сохранению духовных ценностей, — отметил Ельсаев.

Муса Ахмадов считался одним из наиболее известных представителей современной чеченской литературы. Его творческая деятельность продолжалась несколько десятилетий.

Он являлся автором романов, рассказов, пьес и стихотворений. Многие произведения посвящены нравственным вопросам, исторической памяти, судьбе народа и духовным ценностям. Работы писателя переводились на разные языки. Его пьесы ставились в театрах Чечни и за ее пределами. Ахмадов также занимался созданием учебных пособий и программ по родному языку, этике и традициям.

