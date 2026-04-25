25 апреля 2026 в 21:32

Скончался российский писатель-долгожитель

Ушел из жизни писатель Евгений Борисов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Писатель заслуженный работник культуры РФ Евгений Борисов скончался в возрасте 92 лет, сообщило правительство Тверской области. В связи с его смертью выразил соболезнования глава региона Виталий Королев.

Глава Тверской области Виталий Королев выразил соболезнования в связи с уходом из жизни заслуженного работника культуры РФ, почетного гражданина Тверской области Евгения Ивановича Борисова. Евгению Борисову было 92 года, — говорится в сообщении.

Как отметил Королев, Борисов был «истинным представителем российской интеллигенции». Он писал в лучших традициях русской классической и современной отечественной литературы, давал дорогу молодым и одаренным, оставаясь при этом «строгим критиком» к самому себе. Глава региона подчеркнул, что труд Борисова отмечен многочисленными наградами.

Ранее умер актер Алексей Наумов, известный по сериалу «Следствие ведут знатоки» и фильму «Бег». Он скончался на 66-м году жизни. Артист родился в 1960 году в семье актрисы Эльзы Леждей и режиссера Владимира Наумова.

