Взбиваю белки в пену — через 35 минут суфле готово, воздушное, нежное, с беконом и сыром

Беру картофель, яйца, бекон, сыр и зелёный лук — варю картошку, делаю пюре, обжариваю бекон, отделяю белки от желтков, белки взбиваю в пышную пену, смешиваю желтки с пюре, беконом, сыром и луком, аккуратно вмешиваю белки, выкладываю в форму и запекаю в духовке. Через 35 минут на столе воздушное, нежное суфле, которое получается пышным, сочным и намного вкуснее, чем простое пюре.

Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для обеда или ужина. Получается обалденная вкуснятина: нежная, воздушная текстура, похожая на облако, с хрустящими кусочками бекона, расплавленным сыром и ароматом зелёного лука, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 4 средние картофелины, 2 яйца, 4 тонкие полоски бекона, 100 г швейцарского сыра, 4 пера зелёного лука, 4 столовые ложки сметаны, 4 столовые ложки молока, 25 г сливочного масла, соль и перец по вкусу. Картофель отварите, разомните в пюре с маслом, молоком и сметаной.

Бекон обжарьте до хруста, нарежьте. Сыр натрите, лук мелко порубите. Отделите белки от желтков. Желтки вмешайте в пюре, добавьте бекон, сыр и лук. Белки взбейте в крепкую пену, аккуратно вмешайте в картофельную массу. Выложите в смазанную маслом форму, запекайте в разогретой до 180°С духовке 25–30 минут до золотистого цвета. Подавайте горячим — это суфле исчезает быстрее, чем вы его приготовили.

