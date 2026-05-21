Кабачки с курицей в этой подливе из сметаны просто объедение: целая сковородка съедается за ужин

Фото: D-NEWS.ru
Кабачки с курицей в подливе — это полноценный обед или ужин, который готовится в одной сковороде. Сочное куриное филе, нежные кабачки и ароматные помидоры в сметанной заливке создают густой, насыщенный соус.

Для приготовления понадобится: 500 г куриного филе, 1 кабачок, 2 помидора, 1 луковица, 150 г сметаны, 1 ч. л. крахмала, соль, перец, паприка, растительное масло.

Рецепт: куриное филе нарежьте кусочками. Лук нарежьте полукольцами. На сковороде разогрейте масло, обжарьте курицу до румяной корочки, добавьте лук и жарьте 3–4 минуты. Помидоры нарежьте кубиками, добавьте к курице, тушите 2–3 минуты. Кабачок нарежьте брусочками, добавьте в сковороду, посолите, поперчите, добавьте паприку.

В миске смешайте сметану, крахмал и 100 мл воды, залейте овощи. Тушите под крышкой 10–15 минут до готовности. Подавайте горячим.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова попробовала приготовить кабачки по этому рецепту и рекомендовала использовать для большей нежности филе куриного бедра, а не грудки. В остальном все идеально. Блюдо получается сытным, но легким.

Проверено редакцией
рецепты
ужины
кабачки
Дарья Иванова
Д. Иванова
