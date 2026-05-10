Заливаю молодую капусту заливкой из яиц, сыра и сливок — через 25 минут суфле из капусты готово: пышное, румяное и тает во рту

Это гениально простой рецепт нежного овощного суфле для тех, кто считает капусту скучным гарниром, но хочет открыть ее заново. Никакой возни с многочасовым тушением — просто нашинковал, залил и отправил в духовку.

Получается обалденная вкуснятина: воздушное, высокое суфле с румяной сырной шапкой, которое буквально тает во рту, не оставляя ощущения тяжести. Молодая капуста становится мягкой, но не разваренной, а яйца и сливки делают ее нежной как мусс. Сыр добавляет пикантную соленость и образует аппетитную корочку.

Это блюдо настолько вкусное, что его обожают даже дети, которые обычно не едят капусту. Идеально для ужина с салатом из свежих овощей или как самостоятельное легкое блюдо. Готовится просто, выглядит эффектно.

Для приготовления вам понадобится: 500 г молодой капусты, 3 яйца, 150 мл сливок (20–33%), 100 г твердого сыра, соль, перец, мускатный орех по вкусу, 1 ст. ложка сливочного масла для формы. Капусту тонко нашинкуйте, слегка посолите и помните руками, чтобы стала мягче. Яйца взбейте со сливками, солью, перцем и мускатным орехом. Сыр натрите на мелкой терке, добавьте половину в яично-сливочную смесь. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите капусту, залейте приготовленной смесью. Посыпьте оставшимся сыром. Выпекайте при 180°C 25–30 минут до золотистой корочки и полного застывания. Дайте суфле постоять 5–7 минут, затем аккуратно нарежьте. Подавайте теплым.

