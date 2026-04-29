Львова-Белова рассказала ООН, что Украина делает с российскими детьми Львова-Белова сообщила спецпредставителю ООН о преступлениях Киева против детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что провела встречу со специальным представителем генсека ООН по вопросу о детях и вооруженных конфликтах Ванессой Фрезье. В ходе беседы омбудсмен проинформировала собеседницу о преступлениях украинской стороны в отношении несовершеннолетних россиян.

Рассказала о преступлениях Украины в отношении российских детей. Среди них: убийства несовершеннолетних, нанесение им ран и увечий, вербовка, вовлечение в террористическую и диверсионную деятельность, — написала Львова-Белова.

Кроме того, омбудсмен обратила внимание представителя ООН на систематические обстрелы гражданских объектов. Речь идет о полном или частичном разрушении жилых домов, образовательных и медицинских учреждений, в результате чего страдают в первую очередь несовершеннолетние.

Ранее стало известно, что уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила примерно 600 заявлений от россиян и украинцев, выразивших желание переселиться в Россию. Причиной, по данным омбудсмена, служат политические гонения со стороны украинских властей. По ее словам, людей на Украине преследуют за пророссийскую позицию и интерес к России.