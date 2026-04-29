Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
29 апреля 2026 в 18:10

Экс-премьер рассказал о политической пощечине Зеленскому от Нетаньяху

Азаров: Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться

Биньямин Нетаньяху Биньямин Нетаньяху Фото: Christian Ditsch/IMAGO/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не брал трубку, когда украинский президент Владимир Зеленский пытался до него дозвониться, заявил в Telegram-канале бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, угрозы Зеленского ввести санкции против Тель-Авива говорят о разладе между лидерами двух стран.

Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год, по крайней мере, — отметил он.

Прежде Азаров выразил скепсис по поводу того, что США могут ослабить внимание к Украине из-за Ирана, отметив, что у Белого дома достаточно ресурсов для делегирования задач по обоим направлениям. По мнению экс-премьера, истинная цель Вашингтона заключается исключительно в нанесении стратегического ущерба России.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, почему Украина на самом деле решилась развязать дипломатический скандал с Израилем. По его мнению, таким образом Киев выполняет указания, полученные от Великобритании, желающей отомстить США.

Европа
Украина
Николай Азаров
Биньямин Нетаньяху
Владимир Зеленский
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Самое популярное
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.