Экс-премьер рассказал о политической пощечине Зеленскому от Нетаньяху Азаров: Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не брал трубку, когда украинский президент Владимир Зеленский пытался до него дозвониться, заявил в Telegram-канале бывший премьер Украины Николай Азаров. По его словам, угрозы Зеленского ввести санкции против Тель-Авива говорят о разладе между лидерами двух стран.

Нетаньяху не брал трубку, когда Зеленский пытался до него дозвониться. Отказывался с ним разговаривать, отказывался принимать его, последний год, по крайней мере, — отметил он.

Прежде Азаров выразил скепсис по поводу того, что США могут ослабить внимание к Украине из-за Ирана, отметив, что у Белого дома достаточно ресурсов для делегирования задач по обоим направлениям. По мнению экс-премьера, истинная цель Вашингтона заключается исключительно в нанесении стратегического ущерба России.

Ранее политолог Юрий Самонкин рассказал, почему Украина на самом деле решилась развязать дипломатический скандал с Израилем. По его мнению, таким образом Киев выполняет указания, полученные от Великобритании, желающей отомстить США.