В Лондоне мужчина с ножом напал на представителей еврейской общины

Неизвестный с ножом совершил нападение в районе Голдерс-Грин в Лондоне, его жертвами стали двое представителей еврейской общины. Как сообщает организация «Шомрим» в социальной сети X, злоумышленник был оперативно нейтрализован и задержан добровольцами группы самообороны. Позже нападавшего передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение благотворительной организации Hatzola. Текущее состояние раненых и мотивы преступника пока не уточняются. Полиция Лондона приступила к проверке обстоятельств инцидента, который произошел в месте проживания диаспоры.

Нападение в Голдерс-Грин продолжило череду антисемитских акций в том же районе, включая недавние поджоги машин скорой помощи и синагоги. Местные жители выражают крайнюю обеспокоенность из-за роста агрессии в британской столице. «Шомрим» усилила патрулирование улиц для обеспечения безопасности инфраструктуры и предотвращения новых атак.

Ранее британские антитеррористические службы решили проверить, могли ли иранские прокси-силы стоять за серией поджогов объектов еврейской общины в Лондоне. После нападения на синагогу Kenton United в Харроу в ночь на 19 апреля лондонская полиция заявила, что изучает все обстоятельства и не исключает связи поджигателей с Тегераном.