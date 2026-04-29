29 апреля 2026 в 19:13

В Лондоне мужчина с ножом напал на представителей еврейской общины

Неизвестный с ножом совершил нападение в районе Голдерс-Грин в Лондоне, его жертвами стали двое представителей еврейской общины. Как сообщает организация «Шомрим» в социальной сети X, злоумышленник был оперативно нейтрализован и задержан добровольцами группы самообороны. Позже нападавшего передали сотрудникам полиции для проведения следственных действий.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение благотворительной организации Hatzola. Текущее состояние раненых и мотивы преступника пока не уточняются. Полиция Лондона приступила к проверке обстоятельств инцидента, который произошел в месте проживания диаспоры.

Нападение в Голдерс-Грин продолжило череду антисемитских акций в том же районе, включая недавние поджоги машин скорой помощи и синагоги. Местные жители выражают крайнюю обеспокоенность из-за роста агрессии в британской столице. «Шомрим» усилила патрулирование улиц для обеспечения безопасности инфраструктуры и предотвращения новых атак.

Ранее британские антитеррористические службы решили проверить, могли ли иранские прокси-силы стоять за серией поджогов объектов еврейской общины в Лондоне. После нападения на синагогу Kenton United в Харроу в ночь на 19 апреля лондонская полиция заявила, что изучает все обстоятельства и не исключает связи поджигателей с Тегераном.

Европа
Великобритания
Лондон
евреи
нападения
Росстат рассказал, на сколько выросли реальные доходы россиян в I квартале
Несколько человек погибло после удара ВСУ по пассажирскому автобусу
Режим ЧС ввели еще в пяти горных районах Дагестана из-за оползней
Песков рассказал, как Кремль узнал о выходе ОАЭ из ОПЕК+
Составлен список техники, которая будет участвовать в параде 9 мая в Москве
SpaceX прописала в документах хитрый пункт насчет увольнения Илона Маска
Пятиклассник метнул стул в голову сверстника после выстрела из пистолета
Появилась информация об инструкторе ВСУ, убивавшем бойцов на полигоне
Злой отчим: мигрант забил трехлетнюю падчерицу на лестнице в подъезде
Синоптик назвала дату возвращения солнца в Москву
Россиянам рассказали, во что стоит инвестировать в 2026 году
Погибшего из-за атаки дрона работника ЗАЭС проводили в последний путь
Россия применила новую ракету в зоне СВО? Что о ней известно, подробности
Стала известна дата прощания с легендарным кукольником Ляпидевским
«В камеру к бомжам»: Бородин назвал возможность возвращения в РФ Хаматовой
Подозреваемого в расправе над школьницей описали двумя словами
Львова-Белова рассказала ООН, что Украина делает с российскими детьми
Зеленский объявил о новых антироссийских санкциях
В «Северстали» ответили на призыв Матвиенко «вернуться из офшоров»
Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли
Общество

Финал программы «Маска»: кто победил 26 апреля, кого в итоге раскрыли

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно
Семья и жизнь

3 лучших рецепта минтая — недорогой, но вкусной рыбы: быстро, просто, сочно

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне
Общество

Смешиваю сметану со сгущенкой и кофе — через 10 минут торт «Латте» готов, нежнее и быстрее, чем в кофейне

