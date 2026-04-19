Лондонская полиция проверяет причастность Ирана к поджогам синагог

Британские антитеррористические службы проверяют, могли ли иранские прокси-силы стоять за серией поджогов объектов еврейской общины в Лондоне, сообщает Reuters. После очередного нападения на синагогу Kenton United в Харроу в ночь на 19 апреля лондонская полиция заявила, что изучает все обстоятельства и не исключает связи поджигателей с Тегераном.

По данным издания, полиция уже арестовала нескольких подозреваемых по делам о поджогах машин скорой помощи еврейской службы «Ацула», синагоги в Финчли и офисов медиа Iran International. Большинство задержанных — подростки, которых, по версии следствия, наняли для совершения этих преступлений. Расследование продолжается.

Ранее полиция Лондона сообщила, что неизвестные предприняли попытку поджога синагоги Kenton United. По данным правоохранителей, в здание было брошено устройство, напоминающее зажигательную бомбу. В результате инцидента помещению нанесен значительный ущерб.

Кроме того, в пригороде британской столицы Голдерс-Грин злоумышленники подожгли четыре автомобиля, принадлежащих еврейской службе скорой медицинской помощи. Представитель добровольческой патрульной организации Shomrim, действующей в этом районе, выразил сомнение, что произошедшее было случайностью.

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 11: кто снял маску 19 апреля, кто остался
