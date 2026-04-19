Неизвестные напали на синагогу в Лондоне

В Лондоне попытались поджечь синагогу Kenton United

В Лондоне попытались поджечь синагогу Kenton United, сообщила столичная служба полиции. Отмечается, что в здание бросили что-то вроде «зажигательной бомбы». Помещение получило крупные повреждения, передает телеканал Sky News.

Правоохранители расследуют якобы возможную связь злоумышленников с Ираном. Это уже четвертый за последние недели случай нападения на синагоги в Лондоне.

Ранее четыре машины еврейской службы скорой помощи получили повреждения в результате поджога в пригороде Лондона Голдерс-Грин. Представитель некоммерческой организации Shomrim, ведущей патрулирование района, где произошел инцидент, усомнился в случайности произошедшего.

До этого сообщалось, что напавший на синагогу в Мичигане мужчина потерял родственников из-за атаки Израиля на Ливан. Злоумышленник являлся гражданином Соединенных Штатов с ливанскими корнями. Шериф Окленда Майкл Бушар заявил, что не менее 30 сотрудников правоохранительных органов пострадали из-за нападения. Он пояснил, что правоохранители надышались продуктами горения во время эвакуации людей из синагоги.

