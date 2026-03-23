В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи Четыре машины еврейской службы скорой помощи уничтожены из-за поджога в Лондоне

Четыре машины еврейской службы скорой помощи получили повреждения в результате поджога в пригороде Лондона Голдерс-Грин, сообщило агентство Associated Press. Представитель некоммерческой организации Shomrim, ведущей патрулирование района, где произошел инцидент, усомнился в случайности произошедшего.

Это был не просто поджог, а целенаправленный и вызывающий беспокойство инцидент, — говорится в сообщении.

Один из очевидцев пожара рассказал, что на месте происшествия были громкие взрывы. Известно, что машины скорой помощи принадлежат волонтерской организации Hatzola Northwest. Причины возгорания выясняются.

Ранее взрыв прогремел в еврейской школе на улице Зеландстраат в амстердамском районе Бюйтенвельдерт. По словам мэра Фемке Халсема, на место ЧП оперативно прибыли полиция и пожарные. Уточняется, что разрушения оказались минимальными.

До этого взрыв около синагоги в бельгийском городе Льеж является актом антисемитизма. Министр безопасности и внутренних дел страны Бернар Квентин отметил, что происшествие направлено против еврейской общины.