23 марта 2026 в 09:15

В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи

Четыре машины еврейской службы скорой помощи уничтожены из-за поджога в Лондоне

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Четыре машины еврейской службы скорой помощи получили повреждения в результате поджога в пригороде Лондона Голдерс-Грин, сообщило агентство Associated Press. Представитель некоммерческой организации Shomrim, ведущей патрулирование района, где произошел инцидент, усомнился в случайности произошедшего.

Это был не просто поджог, а целенаправленный и вызывающий беспокойство инцидент, — говорится в сообщении.

Один из очевидцев пожара рассказал, что на месте происшествия были громкие взрывы. Известно, что машины скорой помощи принадлежат волонтерской организации Hatzola Northwest. Причины возгорания выясняются.

Ранее взрыв прогремел в еврейской школе на улице Зеландстраат в амстердамском районе Бюйтенвельдерт. По словам мэра Фемке Халсема, на место ЧП оперативно прибыли полиция и пожарные. Уточняется, что разрушения оказались минимальными.

До этого взрыв около синагоги в бельгийском городе Льеж является актом антисемитизма. Министр безопасности и внутренних дел страны Бернар Квентин отметил, что происшествие направлено против еврейской общины.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФСБ предотвратила покушение на донецкого чиновника
«Витают в воздухе»: Мирошник предрек провокации Киева против Венгрии
Лиза Моряк и Сарик Андреасян станут многодетными родителями
Россия может запустить прямые рейсы в одну из стран Южной Америки
Пугающая находка на остановке обернулась приездом группы ОМОН «Сибирь»
Губернатор рассказал о ранении волонтеров, доставлявших гумпомощь
Маск анонсировал запуск крупного ИИ-проекта «Терафаб»
США пытались убедить Киев вывести войска из Донбасса
Татьяну Буланову госпитализировали после концерта
Над Тегераном образовалось токсичное облако
В европейской столице подожгли машины еврейской службы скорой помощи
Ушла из жизни звезда сериала «Сверхъестественное»
Хирург раскрыла, можно ли делать липосакцию сразу нескольких зон
В Европе раскрыли четыре возможных сценария для Трампа на Ближнем Востоке
Врачебная ошибка при родах убила младенца
В центре Москвы пресекли работу кол-центра телефонных мошенников
Экспедиция Конюхова оставила в Антарктиде один памятный знак
Что известно о полчищах БПЛА, атаковавших Ленинградскую область
«В конце очереди»: Дмитриев указал на промах ЕС в энергетическом вопросе
В студии известного рок-музыканта нашли огромный склад наркотиков
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Telegram перестал работать в ряде российских регионов
Telegram перестал работать в ряде российских регионов

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 22 марта: где сбои в России

