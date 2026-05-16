16 мая 2026 в 19:51

Возросло число задержанных на акциях протеста в Лондоне

Более 30 человек задержаны на акциях протеста против Стармера в Лондоне

Полиция задержала более 30 человек во время массового протеста против премьер-министра Великобритании Кира Стармера, сообщил Скотленд-Ярд в соцсети X. По данным ведомства, в данный момент за безопасность на лондонских улицах отвечают порядка четырех тысяч полицейских.

Сотни тысяч человек прошли маршем к Даунинг-стрит, где находится офис главы британского правительства. Участники акции критиковали миграционную политику Стармера и выступали против ограничений свободы слова. После шествия протестующие провели митинг у здания парламента Великобритании.

Митинги продолжаются. На данный момент задержан 31 человек, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что суммарное число участников патриотического марша «Соединяй королевство» и пропалестинского шествия может достигнуть 80 тыс. человек. Активисты собрались непосредственно у резиденции премьер-министра страны Кира Стармера.

До этого организатор акции, правый антиисламский активист Томми Робинсон призвал сторонников не поддаваться угрозам и запугиванию со стороны властей. Стармер в свою очередь предупредил участников мероприятия, что любые попытки разжечь ненависть будут жестко пресекаться.

