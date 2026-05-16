В Перми загорелся ангар площадью 2 тыс. квадратных метров

По предварительным данным, площадь пожара — 2000 квадратных метров. Самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 30 человек. Пострадавших нет, — сообщили в МЧС.

Вечером 12 мая пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово». Возгорание распространилось по кровле одного из административных зданий комплекса. Очевидцы уточнили, что очаг удалось локализовать в складском помещении.

Также крупное возгорание зафиксировано в Грозном в многоквартирном жилом доме. По предварительным данным, пострадало два человека. Пожар начался на седьмом этаже высотного здания, после чего огонь быстро распространился на восьмой и девятый этажи.

До этого в Череповце вспыхнул пожар в цеху промышленного предприятия «Северсталь». По сведениям МЧС России, пламя охватило площадь в 300 квадратных метров.