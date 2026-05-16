Раскрыты последствия мощного взрыва на АЗС в Пятигорске

Мэр Ворошилов: взрыв в Пятигорске повредил магазины и окна в 17 квартирах

Несколько магазинов и 17 квартир в жилом доме получили повреждения из-за взрывной волны в Пятигорске, написал глава города Дмитрий Ворошилов в Telegram-канале. Кроме того, пожар затронул производственные здания, расположенные неподалеку от АЗС.

Взрывной волной повреждены несколько близлежащих магазинов, от пожара также пострадали несколько близлежащих производственных зданий. В многоквартирном доме на Ермолова выбиты окна в 17 квартирах; сами квартиры, жители и имущество не пострадали, — написал Ворошилов.

Ранее стало известно, что количество пострадавших при взрыве на заправке в Пятигорске выросло до шести человек. Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что они находятся в больнице.

До этого появились кадры взрыва в Пятигорске. На видеозаписи виден столб дыма, который поднимается в воздух. Очевидец заснял момент взрыва, когда находился за рулем.

Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу
Юлия Пересильд поддержала решение дочери бросить школу

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — капустный кекс в духовке за 40 минут, пышный и влажный, как бисквит

Погода в Москве в пятницу, 15 мая: мощные грозы, ливни и ночная прохлада

