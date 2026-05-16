16 мая 2026 в 13:20

«Хочу всех успокоить»: мэр Пятигорска вышел на связь после взрыва в городе

Глава Пятигорска Ворошилов заверил, что взрыв на АЗС не связан с БПЛА

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Инцидент в Пятигорске не связан с атакой беспилотников, сообщил в МАКСе глава города Дмитрий Ворошилов. По его словам, взрыв с последующим возгоранием произошел при разгрузке газовоза.

Хочу всех успокоить — взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова, — сообщил он.

Ворошилов добавил, что находится на месте происшествия. Он уточнил, что в городе создан штаб пожаротушения, в который вошли порядка 50 сотрудников МЧС.

Ранее появилась информация о взрыве в Пятигорске. Сообщалось, что он прогремел на автозаправке. Очевидцы рассказали, что громкий звук раздался на улице Ермолова.

До этого появилась информация, что число пострадавших при взрыве на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкирии выросло до семи человек. Сообщалось, что хлопок с последующим возгоранием произошел во время огневых работ.

Также в Майами произошел взрыв прогулочного судна с пассажирами. В результате происшествия пострадали 15 человек. На место взрыва прибыли более 25 пожарно-спасательных расчетов округа Майами-Дейд.

Регионы
Пятигорск
АЗС
Ставропольский край
