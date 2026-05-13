13 мая 2026 в 11:55

Появились новые данные о пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии

Число пострадавших на нефтебазе в Башкирии выросло до семи

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Число пострадавших при взрыве на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкирии выросло до семи, сообщает Telegram-канал Mash. Предварительно, все они занимают руководящие должности на предприятии. После происшествия троих сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии, еще четырех продолжают искать.

По предварительным данным, взрыв произошел во время огневых работ. После хлопка вспыхнула нефть, а пожар начался в резервуарном парке на территории линейной производственно-диспетчерской станции.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Они получили ожоги 60–70% тела. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» вечером 12 мая. Возгорание распространилось по кровле одного из административных зданий комплекса.

Также крупный пожар случился в Грозном в многоквартирном жилом доме, при этом предварительно известно о двух пострадавших. Пожар начался на седьмом этаже высотного здания, после чего огонь быстро распространился на восьмой и девятый этажи.

В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов
В России начали действовать новые правила для собственников и арендаторов

Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде
Заливной пирог с капустой — 5 рецептов для ленивых: в духовке, на сковороде

Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно
Теперь рулет из лаваша готовлю так: никаких шпрот и крабовых палочек — беру 4 ингредиента, получается и вкусно, и полезно

