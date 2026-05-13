Появились новые данные о пострадавших при взрыве на нефтебазе в Башкирии

Число пострадавших при взрыве на нефтебазе «Транснефть-Урал» в Башкирии выросло до семи, сообщает Telegram-канал Mash. Предварительно, все они занимают руководящие должности на предприятии. После происшествия троих сотрудников госпитализировали в тяжелом состоянии, еще четырех продолжают искать.

По предварительным данным, взрыв произошел во время огневых работ. После хлопка вспыхнула нефть, а пожар начался в резервуарном парке на территории линейной производственно-диспетчерской станции.

Ранее сообщалось о трех пострадавших. Они получили ожоги 60–70% тела. Площадь пожара составила около 1000 квадратных метров. Другие обстоятельства происшествия выясняются.

