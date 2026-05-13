Раскрыто состояние пострадавших в результате пожара в Башкирии Пострадавшие в результате пожара в Башкирии находятся в крайне тяжелом состоянии

Крайне тяжелым остается состояние двух пострадавших после пожара на ЛПДС в Башкирии, где они получили ожоги в результате хлопка с последующим возгоранием, сообщили ТАСС в Минздраве. Они получили ожоги после хлопка, который привел к возгоранию на линейной производственно-диспетчерской станции.

Двое пострадавших доставлены в Республиканский ожоговый центр. Один из пострадавших поступил с ожогами 90% тела, в том числе ожоги глаз. Второй с ожогами 60%. Состояние крайне тяжелое. Медицинская помощь оказывается в полном объеме, — сказали в ведомстве.

Ранее пожар произошел на территории культурно-развлекательного комплекса «Кремль в Измайлово» вечером 12 мая. Возгорание распространилось по кровле одного из административных зданий комплекса. Очевидцы уточнили, что очаг удалось локализовать в складском помещении.

Также крупное возгорание зафиксировано в Грозном в многоквартирном жилом доме, при этом, предварительно, известно о двух пострадавших. Пожар начался на седьмом этаже высотного здания, после чего огонь быстро распространился на восьмой и девятый этажи.