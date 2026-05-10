Лодка с пассажирами взорвалась в Майами

В Майами произошел взрыв прогулочного судна с пассажирами, передает New York Post. В результате происшествия пострадали 15 человек.

Инцидент случился возле популярной туристической локации, на песчаной косе Хауловер. По данным издания, после взрыва пострадавшие были доставлены в больницы.

На место происшествия прибыли более 25 пожарно-спасательных расчетов округа Майами-Дейд. Обстоятельства происшествия и причины взрыва устанавливаются.

