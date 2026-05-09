В Берлине задержали десятки людей в День Победы

В Берлине задержали 43 человека во время празднования Дня Победы, сообщила полиция города в своих социальных сетях. Точное количество человек будет уточняться, так как на данный момент известно только об этих людях.

Правоохранители сообщили, что было зафиксировано 25 нарушений против общего распоряжения. Также был совершен один пролет дрона. Известно, что по факту оскорблений, сопротивления полиции, нанесения телесных повреждений были поданы 13 заявлений.

Ранее в Красноярске был задержан мужчина, повредивший копию Знамени Победы, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В отношении 41-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества). Вечером 30 апреля 2026 года подозреваемый находился возле дома на улице Петра Словцова. Именно там он повредил древко флага «Знамя Победы», который был установлен на кронштейне фасада здания.