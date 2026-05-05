05 мая 2026 в 13:24

Россиянин повредил Знамя Победы и попал под статью

СК Красноярского края сообщил о задержании мужчины за осквернение Знамени Победы

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
В Красноярске задержан мужчина, повредивший копию Знамени Победы, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии. В отношении 41-летнего жителя города возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 354.1 УК РФ (осквернение символов воинской славы России и оскорбление памяти защитников Отечества).

По версии следствия, вечером 30 апреля 2026 года подозреваемый находился возле дома на улице Петра Словцова. Именно там он повредил древко флага «Знамя Победы», который был установлен на кронштейне фасада здания.

Это знамя олицетворяет символ Победы СССР и его Вооруженных сил над нацистской Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов. В настоящий момент фигурант задержан и следователь решает вопрос об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу уже проводятся необходимые следственные действия. Они направлены на установление всех обстоятельств совершенного преступления, отметили в СК.

Ранее суд приговорил 18-летнего жителя города Котельнича в Кировской области к году лишения свободы условно. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону, мужчина демонстрировал нацистское приветствие у воинского мемориала.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
