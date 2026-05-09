День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
09 мая 2026 в 15:56

Назван регион РФ, в котором развернули самое большое в мире Знамя Победы

Молодежь из ДНР развернула самое больше в мире Знамя Победы на «Саур-Могиле»

Мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР Мемориальный комплекс «Саур-Могила» в ДНР Фото: Таисия Воронцова/РИА Новости
Подписывайтесь на нас в MAX

На территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики республики. Это приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Сегодняшняя акция посвящена памяти наших бойцов: это и наши деды, и прадеды, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, и наши современники, ребята, которые сложили свои головы за Отечество. Мы помним каждого и верим, что на землю Донбасса придет мир, мы ждем этого с нетерпением, — сказал председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Сообщается, что размер знамени составил 65 на 35 метров. Чертков также призвал участников акции изучать историю своей страны и противостоять попыткам ее переписать, подчеркнув, что у народа, не помнящего своего прошлого, не будет будущего.


Ранее пресс-служба поисково-спасательного отряда КГКУ «ЦОД» передала, что водолазы опустились на дно Петропавловской губы и развернули там флаг Победы. Это произошло во время тренировочных пусков.

Регионы
ДНР
молодежь
Знамя Победы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин раскрыл, что Макрон говорил ему о переговорах с Киевом в 2022 году
Путин заявил, что Зеленский может приехать в Москву
Путин рассказал, с чего начался кризис на Украине
Путин назвал смелым решение лидеров других стран посетить Москву на 9 мая
«Думаю, дело идет к завершению»: Путин об СВО
«Особое рассмотрение»: Путин о планах Армении вступить в Евросоюз
«Сошли с радаров»: Путин раскрыл реакцию Киева на предложение по пленным
Путин оценил инициативу США по перемирию с 9 по 11 мая
Лавров жестко ответил на вопрос о договоренностях России и США
Генконсул заявил, что Россия была и будет преградой для нацизма
Путин объяснил, почему на параде Победы не было военной техники
Путин раскрыл, что известно о провокациях Киева на День Победы
Стало известно, где следует искать следы убийц Листьева
«Поставлю точку»: Лавров о переговорном процессе по Украине
Президент Южной Осетии назвал Россию большой Родиной
«Что будет с Лешеком?»: реакция на «указ» Зеленского развеселила Захарову
Стало известно о шансах перемирия на СВО до конца мая
Москвича арестовали на 15 суток из-за татуировки с трезубцем
В Закарпатье цыгане пошли на штурм военкомата
Стало известно, кто и как изменил личность и судьбу Листьева
Дальше
Самое популярное
Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы
Общество

Жена экс-прокурора Приморья обратилась к Бастрыкину перед Днем Победы

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.