Назван регион РФ, в котором развернули самое большое в мире Знамя Победы Молодежь из ДНР развернула самое больше в мире Знамя Победы на «Саур-Могиле»

На территории мемориального комплекса «Саур-Могила» в ДНР развернули самое большое в мире Знамя Победы, сообщили в пресс-службе Министерства молодежной политики республики. Это приурочено к празднованию 81-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

Сегодняшняя акция посвящена памяти наших бойцов: это и наши деды, и прадеды, которые отдали свои жизни в годы Великой Отечественной войны, и наши современники, ребята, которые сложили свои головы за Отечество. Мы помним каждого и верим, что на землю Донбасса придет мир, мы ждем этого с нетерпением, — сказал председатель правительства ДНР Андрей Чертков.

Сообщается, что размер знамени составил 65 на 35 метров. Чертков также призвал участников акции изучать историю своей страны и противостоять попыткам ее переписать, подчеркнув, что у народа, не помнящего своего прошлого, не будет будущего.

