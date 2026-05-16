Москву ждут майские грозы

На Москву надвигается грозовой фронт, рассказали ТАСС специалисты Гидрометцентра РФ. Осадки ожидаются перед началом аномальной жары. Дожди и гроза в отдельных районах Подмосковья могут пройти и в ночь на понедельник, 18 мая.

Ожидается, что днем в воскресенье, 17 мая, в столичном регионе на фоне переменной облачности местами может пройти кратковременный дождь и в отдельных районах области — гроза, — сказал собеседник агентства.

Эксперты добавили, что под конец текущей недели воздух в столице в дневные часы прогреется до плюс 24–26 градусов. В области ожидается 27 градусов.

Ранее ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что аномально жаркая погода будет в Московской области в течение всей следующей рабочей недели. По ее словам, температура упадет только в выходные.

До этого ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что суточные рекорды максимальной температуры воздуха могут быть обновлены в Москве 19, 20 и 21 мая. По его словам, рекорд для 20-го числа держится почти 130 лет. Он добавил, что даже в эпоху глобального потепления 30-градусная жара в мае в Москве случается редко — примерно раз в пять-шесть лет.