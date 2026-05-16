16 мая 2026 в 20:33

ВСУ попытались атаковать 10 регионов за пять часов

Силы ПВО за пять часов перехватили 89 дронов над 10 регионами России

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 89 украинских дронов самолетного типа над 10 регионами России, сообщили в Минобороны. Согласно сводкам оборонного ведомства, один из БПЛА удалось сбить над акваторией Черного моря.

С 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 89 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря, — сказано в сообщении.

Ранее дрон ВСУ атаковал 66-летнего пенсионера из Некрасово и жительницу хутора Фонов под Курском. По сообщению губернатора области Александра Хинштейна, пострадавший работал в саду. Он добавил, что обошлось без серьезных травм, мужчине не потребовалась госпитализация.

До этого глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что ВСУ специально сеют панику в Энергодаре. По его словам, люди боятся выходить из своих домов. Тактика запугивания, продолжил Лихачев, нацелена в том числе на сотрудников АЭС, что угрожает ядерной безопасности объекта.

