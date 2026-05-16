«Северные потоки» снова запустят? Кто в ЕС хочет договориться с Россией

«Северные потоки» снова запустят? Кто в ЕС хочет договориться с Россией

В Германии заговорили о восстановлении трубопроводов «Северный поток» и перезагрузке отношений с Россией. Какие планы вынашивает «Альтернатива для Германии», кто в Европе готов вести переговоры с Россией, кто против возобновления отношений?

Кто готов восстановить «Северные потоки»

Немецкие СМИ пишут, что крупнейшая оппозиционная партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) намерена восстановить и запустить газопровод «Северный поток». Это произойдет в случае победы на предстоящих выборах в федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Spiegel подчеркивает, что это не просто предвыборные лозунги, а часть партийной программы.

Выборы в Мекленбурге-Передней Померании пройдут 20 сентября 2026 года. Согласно опросам, сейчас АдГ лидирует с рейтингом в 35%, а следовательно, она обязательно примет участие в формировании нового правительства федеральной земли. На общенациональном уровне АдГ является самой популярной партией в Германии с поддержкой в 28%.

Газопроводы «Северный поток — 1» «Северный поток — 2» были символом развивающегося экономического сотрудничества между Россией и Европой. После начала СВО, 26 сентября 2022 года, они были уничтожены целенаправленными подрывами подводных бомб. Расследование, которое вела прокуратура Германии, вывело на группу украинских подводных пловцов, которые якобы установили взрывчатку. В МИД РФ эту версию назвали смехотворной и напомнили, что Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на «Северных потоках», но ни разу их не получила.

Тино Хрупалла, федеральный президент и лидер парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Фото: Sebastian Kahnert/dpa/Global Look Press

Как конфликт на Украине угрожает Германии, кто предупредил Европу

Лидер АдГ Алиса Вайдель назвала атаки беспилотников ВСУ на Россию «прямой угрозой национальной безопасности Германии». Она призвала Берлин отказаться от курса на столкновение с Россией.

«Нельзя постоянно тыкать большого медведя раскаленным железом в глаз — как, например, ударами дронов вглубь России — и ожидать, что ничего не произойдет. Медведь рано или поздно махнет лапой в ответ. Политика в отношении Украины повысила риски для нашей безопасности», — объявила Вайдель.

Лидер АдГ обвинила действующее руководство Германии в сознательной провокации, способной поставить немцев под удар ради поддержки коррумпированного киевского режима. АдГ, придя к власти, будут строить сбалансированную политику в сфере безопасности, подчеркнула Вайдель.

Спецпосланник президента России Кирилл Дмитриев в X (бывшем Twitter) назвал АдГ «надеждой для немцев». Он приветствовал грядущую победу партии в Мекленбурге-Передней Померании.

По крайней мере двое депутатов АдГ намерены в июне посетить Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2026). Немецкие СМИ отмечают, что Алиса Вайдель была не уверена, стоит ли парламентариям ездить в Россию до выборов в Мекленбурге-Передней Померании. Однако многие члены партии проблемы не видят.

«С политической точки зрения нет абсолютно никаких причин этого не делать (не ехать в Россию. — NEWS.ru)», — объявил депутат АдГ Штефан Койтер, уполномоченный утверждать партийные командировки.

Кирилл Дмитриев Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Кто в Евросоюзе хочет договориться с Россией, кто против

«Альтернатива для Германии» считается «ультраправой» партией в стране. Тем не менее по вопросу поставок оружия для Украины АдГ сходится во мнениях с «ультралевой» партией «Союз Сары Вагенкнехт» (BSW). Обе крупнейшие оппозиционные партии Германии потребовали от канцлера Фридриха Мерца запустить процесс переговоров с Россией.

Переговоры с Москвой о дипломатическом урегулировании конфликта на Украине поддерживают многие политики в Евросоюзе, отмечает American Conservative. Среди них премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, президент Финляндии Александр Стубб, представители Италии и Австрии.

Однако ряд высокопоставленных лиц Евросоюза категорически против переговоров. Так, комиссар ЕС по дипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз «не должен унижаться» и просить переговоров с Россией. Целый ряд политиков стран Балтии также категорически отвергают возможности контактов. Канцлер Германии Мерц считает, что Россия «не готова говорить».

Ранее президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что был бы рад вести переговоры с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером. Как заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, «Путин хочет человека, который хоть немного знает русскую душу». Он призвал европейцев «вести нормальный диалог с Россией, чтобы потом не расспрашивать его в туалете о содержании разговоров с Путиным».

«Мы, европейцы, сами решаем, кто будет говорить от нашего имени», — отрезал в ответ Фридрих Мерц.

Читайте также:

ВСУ атакуют Москву 16 мая: сколько сбили БПЛА, что с аэропортами

«Герани» жгут газодобычу, локомотивы и подстанции: удары по Украине 16 мая

Пиратство по заказу Украины: арест сухогруза CAFFA, ситуация на Балтике