В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России

В Германии ответили на вопрос, возможен ли мир в Европе без участия России АдГ: Европе не выжить без диалога с Россией

Достижение мира в Европе невозможно без участия России, заявила сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель в интервью сербской газете «Политика». По ее словам, западные страны на протяжении четырех лет скрывали эту горькую правду.

Без участия России в Европе не будет мира. Это горькая реальность, которую Запад скрывал четыре года. Россия — европейская страна. Санкции и эскалация принесли всем только вред. Диалог, энергетическое партнерство и хорошие отношения с великими державами имеют решающее значение для выживания, — сказала она.

Ранее глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна надеется на возобновление контактов между Западом и Россией. По его словам, предназначение конфедерации — способствовать налаживанию диалога.

Кроме того, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев заявил, что Евросоюз не станет восстанавливать отношения с Россией даже на фоне ухудшения экономической ситуации, вызванной войной в Иране. По словам эксперта, европейские лидеры извлекают выгоду из украинского конфликта и не заинтересованы в его прекращении.