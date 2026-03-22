Раскрыто, пойдет ли ЕС на улучшение отношений с РФ на фоне войны в Иране

Евросоюз не пойдет на нормализацию отношений с Россией, несмотря на ухудшение экономической ситуации из-за войны в Иране, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. Он отметил, что лидеры европейских стран получают выгоду от конфликта на Украине и не нацелены на его завершение.

Не стоит ожидать, [что Европа пойдет на нормализацию отношений с Россией]. Так рассуждают с точки зрения здравого смысла. Ситуация такова, что надо идти на сближение с Россией, но дело в том, что как раз этого они не хотят в Европе. Там находятся самые оголтелые ястребы. Те, кто стоят во главе ведущих стран Евросоюза, не настроены на сближение. Плюс Великобритания также вносит свои пять копеек. Если бы Европа хотела пойти на улучшение отношений, то хоть какие-то были бы сигналы. Я думаю, что мы это заметили бы не только по заявлениям, но и по конкретным действиям, — сказал Перенджиев.

Политолог подчеркнул, что европейские политики действуют только в своих интересах, а проблемы населения их не волнуют. Возможно, они изменят свою позицию, если кризисная ситуация затронет непосредственно их, добавил собеседник.

Когда говорят о том, что Европа должна действовать иначе, это имеет смысл только, если бы элиты отражали интересы всего общества. А они заботятся только о своих узких интересах. А то, что люди страдают и не могут позволить себе элементарные вещи, — это их не волнует. Когда кризисные моменты ударят по ним лично, тогда да, возможно, они начнут действовать иначе. Но они верят, что даже если будет кризис, они подавят его с помощью силовых структур, прежде всего полиции. Поэтому на благоразумие этих европейских лидеров вообще не стоит ориентироваться, — подытожил Перенджиев.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что проблемы с оплатой энергоресурсов вытеснили украинскую тематику из числа главных забот европейцев. Представитель Кремля охарактеризовал положение Европы как сложное и раздираемое противоречиями.