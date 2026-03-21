Европейская страна нацелилась восстановить диалог России и Запада Глава МИД Кассис: Швейцария надеется на восстановление связей Запада с Россией

Швейцария надеется на восстановление связей Запада с Россией, заявил глава МИД страны Иньяцио Кассис. По его словам, которые передает издание Le Temps, призвание конфедерации — добиваться диалога.

Ранее сегодня, 21 марта, Кассис заявил, что Швейцария предложила провести новый раунд переговоров по урегулированию ситуации вокруг Украины. Дипломат подчеркнул, что Швейцария сохраняет нейтралитет и стабильность в международных отношениях, что может способствовать восстановлению диалога между сторонами конфликта.

Также представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах по решению украинского кризиса наступила пауза. По его словам, у американской стороны сейчас есть другие приоритеты, а Москва это понимает.

Премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер между тем подчеркнул, что переговоры с Россией по украинскому урегулированию являются единственно возможным решением. По его словам, Европа не способна бесконечно поддерживать Киев и поставлять оружие без участия США.