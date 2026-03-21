Швейцария готова организовать очередной раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта, заявил в интервью газете Le Temps министр иностранных дел Иньяцио Кассис. Глава ведомства выразил уверенность, что если страна сохранит стабильность в дипломатических отношениях, то связи между конфликтующими сторонами постепенно восстановятся.

Думаю, что да, — ответил Кассис на вопрос о готовности Швейцарии к переговорам.

При этом политолог-американист Малек Дудаков уверен, что украинская делегация на переговорах с США будет лишь тянуть время и давать всевозможные обещания. По его словам, данные встречи нужны Киеву только для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил, что Москва выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США по-прежнему «колеблются». По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

Как считает бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, заставить Киев образумиться и пересмотреть подход к переговорному процессу способны лишь серьезные действия Вооруженных сил России. По его словам, нельзя надеяться, что украинцы сами заставят правительство начать диалог.