21 марта 2026 в 17:54

«Будут тянуть время»: политолог сделал прогноз по переговорам Украины и США

Украинская делегация на переговорах с США будет лишь тянуть время и давать всевозможные обещания, такое мнение высказал политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, которые приводит «Газета.Ru», данные встречи нужны Киеву только для того, чтобы в очередной раз напомнить о себе.

Сейчас они будут тянуть время. Думаю, что будут обещать самые разные вещи американцам, которые потом исполнять не собираются, — предположил Дудаков.

Он добавил, что Украина не идет ни на какие уступки даже на фоне давления со стороны США. В частности, Киев отказывается проводить выборы, выводить войска из Донбасса и признавать территориальные потери.

Можно констатировать, что американо-украинские отношения находятся в глубочайшем кризисе, поэтому я бы не ждал каких-то серьезных подвижек в рамках этих переговоров, — резюмировал эксперт.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил, что Россия выразила готовность решить украинский кризис еще на Аляске, в то время как США по-прежнему «колеблются». По словам дипломата, стороны обсуждают перспективы сотрудничества.

