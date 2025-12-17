«ЕС уже приговорен»: идеолог АдГ об отношениях с Россией и успехе БРИКС

В начале декабря в Германии опубликовали рейтинг политических партий, согласно которому правая оппозиционная «Альтернатива для Германии» (АдГ) продолжает удерживать лидерство в опросах. Население все активнее критикует действующее правительство во главе с лидером ХДС/ХСС Фридрихом Мерцем: против его политики выступили 70% респондентов. NEWS.ru поговорил с депутатом от АдГ в ландтаге земли Саксония-Анхальт Хансом-Томасом Тилльшнайдером, которого многие в Германии называют одним из главных идеологов партии.

Кому нужна война между Россией и Германией

— Ханс-Томас, политики и военные ФРГ говорят о неизбежном конфликте Германии и России к 2030 году. Насколько реально такое развитие событий и какие силы продвигают эту повестку?

— Старые партии, в которых доминируют глобалисты и сторонники «радужной идеологии» (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена. — NEWS.ru), теряют свою власть. Они пытаются выйти из ситуации, малюя картину военного противостояния с Россией. В реальности большинство из них воевать не готовы. Зато они лживо обвиняют Москву в желании вторгнуться в Германию и Европу.

Угроза войны позволяет этим «радужным глобалистам» представлять себя как сильных людей и последнее средство спасения. Они надеются обеспечить себе политическое выживание, но знают, что гоняются за призраками, созданными ими самими. Я не думаю, что технократы в Брюсселе и европейских странах НАТО начнут войну с РФ без поддержки США. И слава богу, что администрация президента Дональда Трампа не хочет этого конфликта.

— Отношения России и Германии можно охарактеризовать как непростые. Обратима ли эта ситуация?

— Я не вижу долгосрочной тенденции к ухудшению германо-российских отношений. Мы всегда жили хорошо, когда у нас были тесные контакты с Москвой, и всегда плохо, когда они ухудшались. Сегодня связи ФРГ и РФ должны основываться именно на этом понимании. Без хороших отношений обойтись невозможно.

Нынешняя ситуация — не вина немецкого народа. Она связана с политическим классом, который действует против интересов людей. Мы должны избавиться от этих политиков посредством демократических выборов. Если страной будут управлять люди, которые ставят Германию на первое место, то они также будут стремиться к миру и взаимопониманию с Россией.

Саксония-Анхальт, Магдебург. Делегаты голосуют на конференции партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Фото: Peter Gercke/dpa/Global Look Press

— АдГ много месяцев лидирует в рейтингах общественного мнения в ФРГ. Каковы ее шансы на победу на предстоящих региональных и федеральных выборах?

— Шансы на победу в земле Саксония-Анхальт и получение правящего большинства очень высоки. Это не пустословие и не попытка выдать желаемое за действительное, а реальность.

Опросы дают нам сейчас 40% поддержки избирателей. Поскольку в Саксонии-Анхальт, как и в большинстве земельных парламентов Германии, установлен пятипроцентный порог на выборах, то для получения парламентского большинства и формирования правительства достаточно менее 50% голосов. У Свободной демократической партии всего 2%, у зеленых — 3%, у блока Сары Вагенкнехт — 4%. Таким образом, 45,5% голосов достаточно, чтобы получить большинство в парламенте. А если Социал-демократическая партия, у которой сейчас 6%, также не сможет преодолеть пятипроцентный барьер, то хватит и 43%.

— Настроено ли руководство партии на восстановление отношений с Россией?

— Политика АдГ в отношении России определяется рядом бескомпромиссных требований: прекращение энергетических и других санкций против РФ, продолжение проекта «Северный поток», возобновление торговых контактов, диалог с Москвой по геополитическим вопросам и мир в Европе.

К сожалению, внутри партии есть небольшая, но влиятельная группа людей с хорошими связями, которая все видит по-другому и стремится к конфронтации. Один из них — депутат бундестага от земли Северный Рейн-Вестфалия Рюдигер Лукассен. Похоже, он полон решимости восстановить воинскую повинность, против которой выступает партийное большинство, и нападает на Бьерна Хеке — известного председателя АдГ в Тюрингии, поддерживающего мирную политику.

Друг Лукассена Тим Шрамм, рядовой член партии из Северного Рейна-Вестфалии, даже воевал в качестве наемника на стороне ВСУ. Хотя земельный исполнительный комитет потребовал исключить Шрамма из партии, суд не торопится рассматривать заявление.

Депутат бундестага от АдГ из Баварии Райнер Крафт придерживается радикальной проукраинской националистической точки зрения. Вероятно, она связана с тем, что он женат на украинке.

Это позиция меньшинства, но оно очень решительное и хорошо организованно. Впрочем, они не играют никакой роли в Саксонии-Анхальт, где наиболее вероятно появление правительства АдГ.

Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas Pool/via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

«США копируют рецепт успеха БРИКС»

— Как в Германии и в АдГ относятся к мирному плану Трампа по урегулированию конфликта на Украине?

— Мы возлагаем большие надежды на мирный план Трампа, но еще важнее нам кажется новая стратегия национальной безопасности США.

Штаты копируют рецепт успеха стран БРИКС: сосредотачивают внимание на торговле, прекращении вмешательства во внутренние дела других государств и отказе от попыток навязать им свои ценности. Каждой стране предлагается преследовать собственные интересы, а конфликты разрешать посредством диалога. За таким мировым порядком будущее. Трамп понял, что США не получат выгоды от конфликта между Россией и Европой.

Враждебность большинства нынешних европейских лидеров по отношению к России проистекает из их приверженности старой доктрине США, существовавшей до прихода нынешней администрации. Эти люди поддерживают связь с врагами Трампа внутри США, глобалистами и «радужными» империалистами, которые после его победы на выборах переключили свое внимание на Брюссель.

— Власти некоторых стран, например Италии, заняли жесткую антироссийскую позицию. Что должно измениться в Европе для улучшения отношений с РФ?

— Премьер-министр Италии Джорджа Мелони играет сомнительную роль. Ее считают частью популистско-патриотического движения, хотя никто точно не знает почему. Мелони называют близкой подругой Урсулы фон дер Ляйен, она также поддерживает хорошие контакты с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Итальянский фашизм издавна враждебен по отношению к России. До 1990-х годов этим пользовалась секретная армия НАТО «Гладио» для вербовки радикалов и проведения сомнительных операций. Так что позицию Мелони можно объяснить еще и следованием этой линии. В АдГ мы придумали термин «мелонизация» для обозначения такого искажения патриотизма.

Саксония-Анхальт, Цербст. 88 аккумуляторных накопителей энергии расположены на новой гибридной электростанции, сочетающей солнечные батареи и аккумуляторные системы хранения, на месте бывшего гравийного карьера Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look Press

Как спасти экономику Германии

— Германия оказалась в непростой экономической ситуации. Что планирует сделать АдГ, чтобы это исправить?

— Наша экономическая политика в первую очередь направлена на снижение цен на энергоносители. Мы хотим добиться этого за счет двух ключевых инициатив.

Во-первых, АдГ намерена положить конец поэтапному отказу от ядерной энергетики и так называемому энергетическому переходу. Мы будем производить ядерную энергию, отменим все специальные налоги на ископаемое топливо и субсидии на солнечную и ветровую энергию. Во-вторых, мы хотим импортировать нефть, природный газ и уголь из России как можно дешевле по долгосрочным контрактам.

Эти простые, недорогие и быстро реализуемые меры дадут нашей экономике мощный импульс. Затем мы устраним все бюрократические препятствия, отменим другие санкции и возвестим новую эру экономической свободы. Я не сомневаюсь, что если нам дадут возможность реализовать эту линию, то ее поддержит еще больше граждан.

— Как вы относитесь к ЕС и есть ли у него перспективы? Куда «загнивающие» элиты Евросоюза ведут Германию?

— Европейский союз уже приговорен. Его элиты цепляются за свои идеи и концепции, которые граждане больше не хотят признавать. Это только увеличивает пропасть между властями и населением. В результате ЕС становится все более агрессивным и репрессивным, что еще сильнее настраивает людей против него.

Это порочный круг. Нам остается только молиться, чтобы падение этого монстра не привело к большим жертвам и переход к Европе национальных государств прошел мирно.

— В Швейцарии получила поддержку идея ограничить численность населения 10 млн человек за счет сокращения иммиграции. Как решить миграционные проблемы в Германии и ЕС?

Ханс-Томас Тилльшнайдер Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press Ханс-Томас Тилльшнайдер Фото: Heiko Rebsch/dpa/Global Look Press

— В решении миграционной проблемы есть две стороны. Многие в моей партии видят преимущественно одну — депортацию нелегальных иммигрантов или их «реэмиграцию». Это правильно и важно. Но интеграция мигрантов, имеющих право остаться в ФРГ, игнорируется. И именно здесь АдГ может внести важный вклад.

Едва ли можно винить иностранцев в нежелании интегрироваться в странную «радужную» среду, которую продвигают партии мейнстрима. Но мы в АдГ заслуживаем уважения, поскольку воплощаем позитивную немецкую идентичность и призываем строго наказывать за преступления, совершаемые иммигрантами. Вот так мы можем решить миграционный вопрос.

