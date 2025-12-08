ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
08 декабря 2025 в 17:24

«Агрессивный и дерзкий»: на Западе оценили план НАТО на войну с Россией

TNI: план НАТО на случай войны с РФ стал самым агрессивным за десятилетия

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

План ФРГ на случай войны с Россией OPLAN DEU оказался самым воинственным проектом НАТО за десятилетия, написал в статье для The National Interest старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт. По его оценке, план отражает «неуместный оптимизм» элит Евросоюза в отношении их военных возможностей.

OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. <…> Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны, — говорится в материале.

Обозреватель отметил, что сил бундесвера недостаточно для противостояния с Москвой. Большая часть населения Германии негативно относится к милитаризации экономики. Вайхерт считает, что Россия могла бы ударить по любой точке Европы «не встретив практически никакого сопротивления», но Москва не стремится к масштабной войне с НАТО.

Ранее стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. На картах обозначены порты, реки и дороги, по которым будут передвигаться солдаты.

НАТО
Германия
Россия
войны
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемого в убийстве соседки и ее шестилетнего сына отправили в СИЗО
«Не солнечный зайчик»: директор Долиной о ее хейте после «Пусть говорят»
Погоня со стрельбой за пьяным водителей на машине скорой попала на видео
Британский пляж неожиданно превратился в «банановый рай»
Украинский офицер назвал причину потери Волчанска
Аварийная АЭС попала под проверку после землетрясения
В Госдуме предложили предоставить россиянам еще один самозапрет
Названа возможная стратегия Зеленского и лидеров ЕС в мирных переговорах
Разведчика британских ВВС заметили над Черным морем
Стало известно о состоянии отца Меган Маркл после ампутации ноги
В заведении для взрослых нашли расчлененного младенца
Киберэксперт перечислил преимущества мессенджера MAX
В Москве провели уникальную операцию на грудной клетке
Ураганы и дубак до -22? Погода в Москве в середине декабря: чего ждать
«Остановитесь»: лидер Сирии вспомнил о послании России перед уходом Асада
Зюганов заявил, что принесет в Госдуму живого клопа
Путин заявил о повышении выплаты работодателем за рождение ребенка
Назван главный фаворит на победу в РПЛ
Путин поручил немедленно начать структурно изменять российскую экономику
Власти раскрыли, сколько жилья введут в эксплуатацию по итогам года
Дальше
Самое популярное
Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом
Общество

Салат «Кайфовая курица»: разнообразит новогодний стол своим ярким видом и вкусом

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год
Общество

Салат «Огненная лошадь»: помпезное блюдо для праздничного стола на Новый год

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.