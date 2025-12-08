«Агрессивный и дерзкий»: на Западе оценили план НАТО на войну с Россией

План ФРГ на случай войны с Россией OPLAN DEU оказался самым воинственным проектом НАТО за десятилетия, написал в статье для The National Interest старший редактор по национальной безопасности Брэндон Вайхерт. По его оценке, план отражает «неуместный оптимизм» элит Евросоюза в отношении их военных возможностей.

OPLAN DEU перечисляет меры, с помощью которых Германия в случае потенциального конфликта с ядерной Россией снова превратится в прифронтовую страну. <…> Это — самый агрессивный и дерзкий военный план, вышедший из недр НАТО и, в частности, Германии со времен холодной войны, — говорится в материале.

Обозреватель отметил, что сил бундесвера недостаточно для противостояния с Москвой. Большая часть населения Германии негативно относится к милитаризации экономики. Вайхерт считает, что Россия могла бы ударить по любой точке Европы «не встретив практически никакого сопротивления», но Москва не стремится к масштабной войне с НАТО.

Ранее стало известно, что Германия разработала план на случай прямой конфронтации с Россией под названием OPLAN DEU, который включает переброску 800 тыс. военных НАТО на предполагаемую линию фронта на востоке. На картах обозначены порты, реки и дороги, по которым будут передвигаться солдаты.