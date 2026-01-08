Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:54

Украинский комбриг рискует лишиться должности из-за потерь под Сумами

ТАСС: командира 1-й ОТМБ ВСУ могут снять с поста из-за больших потерь

ВС Украины ВС Украины Фото: Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Командир 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины Олег Могульский может лишиться должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, это связано с большими потерями подразделения на Сумском направлении. Бригада была выведена в тыловые районы для пополнения личного состава.

Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского, — говорится в сообщении.

По данным источника, украинское командование в Сумской области продолжает расширять штат и численный состав штурмовых бригад, за счет чего растет некомплект личного состава. В частности, 71-ю отдельную егерскую бригаду переформировали в аэромобильную. Войска пытаются компенсировать недостаток личного состава за счет принудительно мобилизованных украинцев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR шведского производства. Враг также потерял до 160 солдат за сутки.

Украина
ВСУ
Сумская область
военные
солдаты
командиры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли детали подготовки встречи парламентариев РФ и США
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка скончалась после лечения «смертельным» сиропом
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Россияне массово устремились за рубеж на новогодние праздники
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.