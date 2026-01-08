Украинский комбриг рискует лишиться должности из-за потерь под Сумами ТАСС: командира 1-й ОТМБ ВСУ могут снять с поста из-за больших потерь

Командир 1-й отдельной тяжелой механизированной бригады Вооруженных сил Украины Олег Могульский может лишиться должности, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах. По его данным, это связано с большими потерями подразделения на Сумском направлении. Бригада была выведена в тыловые районы для пополнения личного состава.

Рассматривается вопрос снятия с должности комбрига полковника Олега Могульского, — говорится в сообщении.

По данным источника, украинское командование в Сумской области продолжает расширять штат и численный состав штурмовых бригад, за счет чего растет некомплект личного состава. В частности, 71-ю отдельную егерскую бригаду переформировали в аэромобильную. Войска пытаются компенсировать недостаток личного состава за счет принудительно мобилизованных украинцев.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR шведского производства. Враг также потерял до 160 солдат за сутки.