Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR шведского производства, сообщила пресс-служба Минобороны. ВСУ также потеряли до 160 бойцов за сутки.

ВСУ потеряли до 160 военнослужащих, 17 автомобилей, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы ARTHUR производства Швеции, станцию радиоэлектронной борьбы и склад боеприпасов, — сказано в сообщении.

Подразделения группировки «Запад» продвинулись вперед и закрепились на более удобных позициях. Они ударили по личному составу и технике механизированных и штурмовых частей ВСУ, а также Нацгвардии в районах Благодатовки, Грушевки и Нечволодовки в Харьковской области, у Пришиба, Татьяновки и Яцковки в ДНР.

С начала СВО российские войска уничтожили 670 самолетов и 283 вертолета. Также выведены из строя более 108 тыс. беспилотников и 644 зенитных ракетных комплекса. ВСУ потеряли свыше 26,9 тыс. танков и других боевых бронированных машин, а боевых машин РСЗО — 1637. Кроме того, ВС РФ поразили 51 тыс. единиц спецтехники, более 32,4 тыс. артиллерийских орудий и минометов.

Ранее стало известно, что украинское командование в Сумской области продолжает расширять штат и численный состав штурмовых бригад, за счет чего растет некомплект личного состава. В частности, 71-ю отдельную егерскую бригаду переформировали в аэромобильную.