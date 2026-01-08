Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
08 января 2026 в 08:33

Камбоджа экстрадировала в Китай подозреваемого в онлайн-мошенничестве

Полиция Камбоджи Полиция Камбоджи Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Основатель и председатель Prince Holding Group Чэнь Чжи был задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай, сообщает газета The Guardian. Там отметили, что его камбоджийское гражданство было аннулировано в декабре 2025 года.

В материале сказано, что вместе с ним арестовали еще двоих граждан Китая — Сюй Цзи Ляна и Шао Цзи Хуэя. Процедуры прошли в рамках усилий по борьбе с транснациональной преступностью и онлайн-мошенничеством. Чэнь Чжи в статье назван вором в законе.

Операция состоялась 6 января 2026 года после нескольких месяцев совместного расследования, проведенного соответствующими органами Королевства Камбоджа и Китайской Народной Республики, — указало министерство.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за ее пределами.

Тем временем представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что обвиняемый в хищении более 88 млн рублей по договорам доверительного управления имуществом экстрадирован в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Участники схемы обещали клиентам возврат вложенных средств с прибылью, однако обязательства выполнены не были, уточнила она.

Камбоджа
Китай
экстрадиция
мошенники
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лыжные трассы в Подмосковье: куда поехать кататься
Забудьте о диетах с этим супом для похудения из кабачков: очень просто
Итальянец поддержал Путина и не попал на свою свадьбу на Украине
Лучшее горячее на праздники! Нежный жюльен с курицей и грибами
Дети спасали льдом Деда Мороза, у которого случился инсульт на утреннике
В Роспотребнадзоре раскрыли, что скосило юных регбистов в Сочи
ВС России взяли в плен бойца из нацистского штурмового полка ВСУ
Горничная Сидни Суини и Гринч-убийца: эти новинки кино нельзя пропустить
Россиянин устроился нелегальным гидом в Таиланде и попался полиции
Исследование раскрыло масштабы подделок в популярных продуктах
Туристка скончалась после лечения «смертельным» сиропом
Ученые связали фрукты с хроническим шумом в ушах у женщин
Названы популярные продукты, которые подделывают чаще всего
Спасатели вызволили из огненной ловушки почти 20 домашних собак
Китай начал строительство морской базы для испытаний многоразовых ракет
Одна страна ЕС заявила о готовности отправить войска на Украину
На ЗАЭС увидели риск выброса радиации из-за ВСУ
Госдума пообещала подготовить «сюрприз» для мигрантов
Россияне массово устремились за рубеж на новогодние праздники
Наживавшийся на госконтрактах экс-менеджер собирал дроны без «паспортов»
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики
Семья и жизнь

Рождественская роскошь: мясо по-французски без заморочек — рецепт классики

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто
Общество

Мировая закуска по-быстрому: гренки с яйцом и селедочкой — обалденно вкусно и просто

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.