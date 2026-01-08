Камбоджа экстрадировала в Китай подозреваемого в онлайн-мошенничестве

Основатель и председатель Prince Holding Group Чэнь Чжи был задержан в Камбодже и экстрадирован в Китай, сообщает газета The Guardian. Там отметили, что его камбоджийское гражданство было аннулировано в декабре 2025 года.

В материале сказано, что вместе с ним арестовали еще двоих граждан Китая — Сюй Цзи Ляна и Шао Цзи Хуэя. Процедуры прошли в рамках усилий по борьбе с транснациональной преступностью и онлайн-мошенничеством. Чэнь Чжи в статье назван вором в законе.

Операция состоялась 6 января 2026 года после нескольких месяцев совместного расследования, проведенного соответствующими органами Королевства Камбоджа и Китайской Народной Республики, — указало министерство.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за ее пределами.

Тем временем представитель МВД РФ Ирина Волк рассказала, что обвиняемый в хищении более 88 млн рублей по договорам доверительного управления имуществом экстрадирован в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов. Участники схемы обещали клиентам возврат вложенных средств с прибылью, однако обязательства выполнены не были, уточнила она.