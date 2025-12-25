Обвиняемого в хищении 88 млн рублей экстрадировали из ОАЭ в Россию

Обвиняемый в хищении более 88 млн рублей по договорам доверительного управления имуществом экстрадирован в Россию из Объединенных Арабских Эмиратов, сообщила ТАСС представитель МВД РФ Ирина Волк. Участники схемы обещали клиентам возврат вложенных средств с прибылью, однако обязательства выполнены не были.

Сегодня в аэропорту города Дубая компетентные органы Объединенных Арабских Эмиратов передали представителям НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России обвиняемого в 15 эпизодах мошенничества, совершенного в особо крупном размере, — сказала Волк.

В отношении обвиняемого расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По поручению Генеральной прокуратуры РФ на основании материалов ГУ МВД России по Москве в июле прошлого года он был объявлен в международный розыск. Недавно фигуранта задержали в Дубае, после чего он был передан российской стороне для доставки в Москву.

Ранее Генпрокуратура Казахстана при поддержке Интерпола добилась экстрадиции гражданки Украины, которая находилась в международном розыске по подозрению в торговле органами. Следствие установило, что преступная сеть имела разветвленную структуру и действовала как внутри республики, так и за ее пределами.