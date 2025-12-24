В Болгарии решили выслать россиянина в США

Болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, которого обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии. Дипломаты отметили, что документы на это будут поданы в ближайшее время.

Адвокат планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время, — добавили там.

Тем временем защита другого гражданина России, Олега Ольшанского, который обвиняется в том же, уже подала на апелляцию. Решение о его высылке в Соединенные Штаты суд принял на прошлой неделе, рассмотрение дела ожидается в начале января.

Ранее в Болгарии задержали двух россиян по запросу США для последующей экстрадиции. Речь шла об Олеге Ольшанском и Сергее Ивине. Представители российских консульств навещали задержанных в следственном изоляторе Софии и способствовали улучшению условий их содержания. Там добавили, что жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина не поступало.

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадируют в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. По данным ведомства, фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.