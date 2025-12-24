Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 21:48

В Болгарии решили выслать россиянина в США

Болгарский суд одобрил экстрадицию россиянина Ивина в США

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Болгарский суд одобрил экстрадицию в США россиянина Сергея Ивина, которого обвиняют в нарушении американских санкций и отмывании денег, сообщили РИА Новости в посольстве в Софии. Дипломаты отметили, что документы на это будут поданы в ближайшее время.

Адвокат планирует подать документы на апелляцию в ближайшее время, — добавили там.

Тем временем защита другого гражданина России, Олега Ольшанского, который обвиняется в том же, уже подала на апелляцию. Решение о его высылке в Соединенные Штаты суд принял на прошлой неделе, рассмотрение дела ожидается в начале января.

Ранее в Болгарии задержали двух россиян по запросу США для последующей экстрадиции. Речь шла об Олеге Ольшанском и Сергее Ивине. Представители российских консульств навещали задержанных в следственном изоляторе Софии и способствовали улучшению условий их содержания. Там добавили, что жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина не поступало.

До этого сообщалось, что Объединенные Арабские Эмираты экстрадируют в Россию гражданина РФ Ахмада Хамидова. По данным ведомства, фигурант обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и организации двух убийств, совершенных в 2011 году во Франции и Турции, а также в покушениях.

экстрадиция
санкции
США
Болгария
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье арестовали директора пансионата после гибели постояльцев
Гармаш, Любимова, Борисов с дочками: как прошла премьера «Чебурашки-2»
Мобильная связь подорожает на 20%: как сэкономить на тарифе в 2026 году
В Госдуме поставили точку в вопросе запрета VPN
В Болгарии решили выслать россиянина в США
Попытка попасть в самолет без билета обернулась проблемой для британца
Умер актер из сериала «Друзья»
ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона
В России закрепят понятие «командный игровой вид спорта»
Турист лишился денег в Таиланде из-за двух трансгендеров
«Бог с ним»: Максимова ответила Певцову на критику «Чебурашки»
«В новый Покровск»: Алехин раскрыл, на что сделал ставку Сырский
«Дорогой брат»: Кадыров поздравил Алиева с днем рождения
ФХР назвала первые десятилетия XXI века эпохой Овечкина
Песков раскрыл, как должны вестись переговоры с Украиной
Больница потеряла «кусок» черепа женщины и предложила ей компенсацию в $25
Цены могут вырасти на 100%: как сэкономить на лечении зубов в 2026 году
Российская ПВО «аннулировала» свыше сотни дронов за семь часов
В Киеве отменили Рождество? Что за новый праздник будут отмечать на Украине
В Госдуме дали честную характеристику мирному плану Зеленского
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.