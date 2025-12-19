Новый год-2026
19 декабря 2025 в 18:51

Болгария арестовала россиян для выдачи США

В Болгарии задержали россиян Ольшанского и Ивина

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В Болгарии задержали двух россиян по запросу США для последующей экстрадиции, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Софии. Речь идет об Олеге Ольшанском и Сергее Ивине. Причины не раскрываются.

По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось, — сообщили в диппредставительстве.

Представители российских консульств навещали задержанных в следственном изоляторе Софии и способствовали улучшению условий их содержания. Там добавили, что жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина не поступало.

США
Болгария
происшествия
задержания
