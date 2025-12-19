Болгария арестовала россиян для выдачи США В Болгарии задержали россиян Ольшанского и Ивина

В Болгарии задержали двух россиян по запросу США для последующей экстрадиции, передает РИА Новости со ссылкой на российское посольство в Софии. Речь идет об Олеге Ольшанском и Сергее Ивине. Причины не раскрываются.

По Олегу Ольшанскому принято решение об экстрадиции, но сторона защиты планирует подавать апелляцию. По Сергею Ивину заседания суда по существу дела пока не проводилось, — сообщили в диппредставительстве.

Представители российских консульств навещали задержанных в следственном изоляторе Софии и способствовали улучшению условий их содержания. Там добавили, что жалоб на состояние здоровья Ольшанского и Ивина не поступало.

Ранее появилась информация, что один из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в результате которого умер 20-летний футболист Арсений Ерошевич, объявлен в межгосударственный розыск. Он и четверо других обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Тем временем Свердловский областной суд приговорил лидера организованной преступной группировки в городе Артемовский Сергея Хитрика к 16 годам колонии строгого режима. Его судили за занятие высокого положения в криминальной иерархии, разбой и вымогательство.