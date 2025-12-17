Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 13:19

Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича

Один из напавших на футболиста Ерошевича скрывается за границей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Один из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в результате которого умер 20-летний футболист Арсений Ерошевич, объявлен в межгосударственный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Он и четверо других обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Симонов Р. Р. объявлен в межгосударственный розыск, — рассказали в суде.

По версии следствия, в августе группа приезжих избила 20-летнего игрока из любительского клуба «Русская община». Запись с камер наблюдения показала, что футболист упал от удара в челюсть и потерял сознание, но нападавшие продолжали его бить. Его доставили в больницу, где спустя время он умер, не приходя в сознание.

После следователи провели рейд в хостеле Москвы, в ходе которого выявили более 80 нарушителей миграционного режима. Всего ходе выезда было проверено не менее 1000 иностранных граждан.

Тем временем десятки участников движения «Русская община» вышли на улицы Пензы для проведения группового патрулирования. Мужчины облачились в черную одежду с опознавательными нашивками.

происшествия
избиения
мигранты
Подмосковье
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Других десертов не надо: творожный сыр, тарталетки — сладость на Новый год
Мини-спа дома: текстильные элементы, превращающие ванную в место отдыха
В Барнауле силовики накрыли секту коучей-саентологов
Глава Минобороны России назвал лучший возраст для обучения работы с БПЛА
В МО сообщили об увеличении количества специальностей для призывников
Нутрициолог дала советы, как встретить праздники без тяжести в животе
Белоусов раскрыл, сколько военных госпиталей откроют в регионах России
В Минобороны перевыполнили план по контрактникам в 2025 году
Глава Минобороны рассказал о первом полке с «космическими» возможностями
Белоусов объяснил значимость освобождения Купянска
Белоусов раскрыл эффективность точечных ударов ВС России
Белоусов сравнил объемы БПЛА в российской армии и ВСУ
Белоусов сообщил о внедрении передовой системы в войска
Путин потребовал ускорить внедрение ИИ и робототехники в российские войска
Студентку техникума госпитализировали в тяжелом состоянии после аварии
Что общего у оливье и цезаря? Удивительный рецепт-гибрид
Белоусов назвал число потерь ВСУ в 2025 году
Путин высказался о льготах участникам СВО
Roblox ограничит работу сервисов в России
Белоусов назвал последний оплот Киева в Донбассе
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.