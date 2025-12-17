Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича Один из напавших на футболиста Ерошевича скрывается за границей

Один из фигурантов уголовного дела о драке в подмосковном Щелково, в результате которого умер 20-летний футболист Арсений Ерошевич, объявлен в межгосударственный розыск, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Он и четверо других обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Симонов Р. Р. объявлен в межгосударственный розыск, — рассказали в суде.

По версии следствия, в августе группа приезжих избила 20-летнего игрока из любительского клуба «Русская община». Запись с камер наблюдения показала, что футболист упал от удара в челюсть и потерял сознание, но нападавшие продолжали его бить. Его доставили в больницу, где спустя время он умер, не приходя в сознание.

После следователи провели рейд в хостеле Москвы, в ходе которого выявили более 80 нарушителей миграционного режима. Всего ходе выезда было проверено не менее 1000 иностранных граждан.

Тем временем десятки участников движения «Русская община» вышли на улицы Пензы для проведения группового патрулирования. Мужчины облачились в черную одежду с опознавательными нашивками.