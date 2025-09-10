В хостеле Москвы прошел рейд после смерти избитого мигрантами футболиста В хостеле Москвы задержали 80 нелегалов после смерти футболиста Ерошевича

Следователи провели рейд в хостеле Москвы, где выявили более 80 нарушителей миграционного режима, сообщили в пресс-службе ГСУ СК по столице. Мероприятие прошло после смерти 20-летнего члена «Русской общины», футболиста Арсения Ерошевича после драки с мигрантами в Щелково.

В ходе обследования помещения проверено не менее 1000 иностранных граждан. В результате выявлено свыше 80 человек, нарушивших миграционный режим. Они доставлены в правоохранительные органы, — сказано в сообщении.

В СК добавили, что постояльцы хостела проверяются на причастность к преступлениям против общественной безопасности и государственной власти. Также в помещении нашли рукописные материалы, которые отправлены на экспертизу для установления возможного экстремистского содержания.

Об избиении Ерошевича мигрантами стало известно 19 августа. В «Русской общине» сообщили, что сначала юноша и его оппонент один на один разбирались друг с другом, но затем на помощь иностранцу пришли товарищи. Ерошевич умер, не выходя из комы.