Мужчина разбил лобовое стекло автобуса из-за конфликта с водителем

В Санкт-Петербурге недовольный водитель поругался с водителем автобуса и выместил злость на его лобовом стекле, после чего скрылся с места, рассказала пресс-служба ГУ МВД России по городу. Конфликт случился между водителем рейсового автобуса ЛиАЗ (маршрут № 104) и мужчиной за рулем Ford Focus.

В ходе словесного спора 24-летний водитель легкового автомобиля ударил кулаком по лобовому стеклу автобуса, разбив его, после чего скрылся. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого и задержали его на следующий день, 28 декабря, у дома на Приозерском шоссе. Задержанным оказался местный житель, ранее не попадавший в криминальные сводки. Причиной агрессивного поведения, по предварительным данным, стала обида на маневр автобуса.

По факту повреждения городского имущества возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Максимальное наказание по этой статье предусматривает арест на срок до трех месяцев или исправительные работы.

