Опубликованы фото с убитыми горем Меньшовой и Гординым у гроба Алентовой

Телеведущая Юлия Меньшова и ее дети принимают соболезнования в театре Пушкина в Москве

Телеведущая Юлия Меньшова и ее супруг, актер театра и кино Игорь Гордин принимают соболезнования в театре Пушкина в Москве в связи со смертью народной артистки РФ Веры Алентовой, передает корреспондент NEWS.ru. На траурной церемонии их запечатлели скорбящими у гроба легендарной актрисы.

Церемония прощания проходит в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина. Актрисе стало плохо на прощании с коллегой Анатолием Лобоцким, после чего ей потребовалась срочная медицинская помощь. Звезду фильма «Москва слезам не верит» госпитализировали, она умерла 25 декабря в реанимации ГКБ № 1.

Алентова страдала от проблем с сердцем. Актриса давно не снималась в кино, в последние годы жизни играла на сцене театра им. Пушкина. С 2009-го она преподавала во ВГИКе на кафедре актерского мастерства.

Ранее Меньшова выпустила программу «Самопознание» после смерти своей матери, актрисы Веры Алентовой. В своем Telegram-канале телеведущая сообщила, что выпуск записали задолго до 25 декабря, когда скончалась артистка.