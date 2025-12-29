Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
29 декабря 2025 в 11:52

«Калашников» выполнил поставки ударных барражирующих боеприпасов «Куб-2»

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
Концерн «Калашников» в полном объеме выполнил в этом году поставки ударных барражирующих боеприпасов «Куб-2», сообщила пресс-служба компании в своем Telegram-канале. Там отметили, что «Куб-2» выпускается с разными по массе боевыми частями. Он оснащен оптико-электронными системами, отличается маневренностью и точностью.

«Калашников» поставил управляемые барражирующие боеприпасы «Куб-2» государственному заказчику в полном объеме, — говорится в сообщении.

Ранее «Калашников» выполнил в установленные сроки госконтракт 2025 года на поставку авиационных автоматических пушек ГШ-301 калибра 30 мм. Производитель уже начал работу по выполнению производственного плана на следующий год. Эта авиационная пушка, известная в войсках под неофициальным названием «балерина», отличается легкостью и исключительной скорострельностью.

До этого разработчики из Нижегородской области представили беспилотник «Дуга», оснащенный системой вертикального взлета. БПЛА может пролететь расстояние до 50 км с нагрузкой до 1,5 килограмма. Проект создавался при поддержке Кулибин-клуба Народного фронта.

Россия
Калашников
боеприпасы
поставки
заказы
